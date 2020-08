Tem substâncias químicas nos dedos e nas roupas, mas médicos dizem que Alexei Navalni não foi envenenado

Os médicos do hospital de Omsk, na Sibéria, onde Alexei Navalni está internado em coma nos cuidados intensivos, afirmaram na manhã desta sexta-feira que o diagnóstico do principal opositor de Vladimir Putin aponta para uma doença metabólica causada por falta de açúcar no sangue.

Alexander Murakhovski, director do hospital de Omsk, segundo a Reuters, acrescentou ainda que foram encontradas substâncias químicas industriais nos dedos e roupas de Nalvani. Antes, Murakhovski tinha afirmado que os médicos não tinham indícios que Navalni tivesse sido envenenado.

Horas antes de o diagnóstico ter sido revelado, os médicos do hospital negaram a transferência do Navalni para outro país. Familiares e aliados acusaram o Kremlin de estar por trás da decisão. Moscovo, por seu lado, diz que a decisão final tem de ser tomada pelos médicos.

“A proibição de transportar Navalni [para um hospital noutro país] é um atentado contra a sua vida, executado por médicos e pelas autoridades fraudulentas que o decidiram”, afirmou Kira Iarmish, porta-voz do advogado de 44 anos que, nos últimos anos, tem sido o principal rosto da oposição a Putin. “Esta decisão, obviamente, não foi tomada pelos médicos, mas sim pelo Kremlin”, acusou Iarmish.

Já a mulher de Navalni, Iulia, exigiu que o hospital desbloqueasse o processo. “Ele não está em boas condições e nós não podemos confiar neste hospital. Exigimos que o libertem para que o possamos tratar num hospital independente, com médicos em que confiemos”, afirmou.

Alexei Navalni, de 44 anos, está em coma nos cuidados intensivos, depois de se ter sentido mal num voo de regresso a Moscovo a partir de Tomsk, na Sibéria. No aeroporto, bebeu um chá e os seus familiares e aliados acreditam que o mesmo foi usado para o envenenar.

Na manhã desta sexta-feira, o director do hospital de Omsk, Alexander Murakhovski, disse que o estado de saúde de Navalni era demasiado grave para que pudesse ser transferido, apesar de também ter referido que, durante a noite, houve melhorias e que a situação está controlada.

Na quinta-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, ofereceram-se para receber Navalni, horas depois de o Kremlin ter demonstrado abertura para permitir que o político da oposição recebesse tratamento no estrangeiro.

Um avião médico fretado pela ONG Cinema Pela Paz chegou mesmo a partir da Alemanha com destino à Rússia para transportar Navalni para o Hospital Universitário Charité, em Berlim, um dos mais prestigiados da Alemanha. No entanto, quando aterrou no aeroporto de Omsk, a equipa médica alemã recebeu a indicação de que Navalni não estava em condições para viajar de avião.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Mass, reafirmou a disponibilidade para receber Navalni: “Disponibilizámo-nos para que possa ser tratado em Berlim. Essa oferta mantém-se, mas é difícil para nós avaliarmos se, do ponto de vista médico, ele pode ou não ser transportado.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A União Europeia pediu uma “investigação rápida, independente e transparente” ao “alegado envenenamento” do político russo e apelou às autoridades da Rússia para permitirem a sua transferência.

“Acreditamos que as autoridades russas irão respeitar as normas para permitir que Alexei Navalni seja rapidamente transferido para o estrangeiro de forma a receber tratamento médico, como solicitado pela sua família”, disse Nabila Massrali, porta-voz da política externa da UE.

Já a porta-voz das Nações Unidas, Liz Throssell, afirmou que a situação é bastante preocupante. “Os relatos do que aconteceu a Alexei Navalni são muito preocupantes. É importante que ele receba todos os cuidados adequados necessários para recuperar”, sublinhou.