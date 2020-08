Steve Bannon, a queda de um criador de muros

Tornou-se numa das figuras mais mediáticas da extrema-direita norte-americana e internacional e, tão subitamente como ascendeu, parece estar para cair. Steve Bannon foi esta quinta-feira detido e libertado sob fiança por suspeitas de montar um esquema de desvio de dinheiro numa campanha privada de angariação de fundos para a construção de um muro na fronteira com o México, uma promessa do Presidente Donald Trump desde que anunciou a sua candidatura à Casa Branca, no Verão de 2015.

Continuar a ler