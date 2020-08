Líder da oposição pede aos bielorrussos para não desmobilizarem e apela a mais greves

A candidata da oposição na Bielorrússia, Svetlana Tikhanouskaia, exilada na Lituânia, apelou esta sexta-feira a que os protestos e as greves continuem no país e disse que apenas regressará quando se sentir segura.

Na primeira conferência de imprensa em que participou desde que fugiu para Vilnius, no dia a seguir às eleições presidenciais de 9 de Agosto, Svetlana Tikhanouskaia afirmou que os bielorrussos “nunca vão aceitar” a liderança de Aleksander Lukashenko, no poder há 26 anos, e pediu a realização de novas eleições, com “respeito pela soberania da Bielorrússia”.

Horas antes, num vídeo publicado no YouTube, um dos meios a que Tikhanouskaia mais tem recorrido para falar directamente para os milhares de bielorrussos que desafiam Lukashenko nas ruas, apelou a que os grevistas não desmobilizem.

“O futuro da Bielorrússia e o futuro das nossas crianças depende da vossa unidade e determinação. É por isso que peço que continuem e alarguem as greves”, afirmou Tikhanouskaia. “As greves encostaram a ditadura a um canto. Feriram-na no coração. Não se deixem intimidar”, acrescentou. Para este fim-de-semana, estão previstos mais protestos.

Em Minsk, Lukashenko acenou com a ameaça de uma interferência no Ocidente, acusando Estados Unidos e União Europeia de tentarem virar a Bielorrússia contra Moscovo. “Eles montaram esta confusão. A Rússia tem medo de nos perder e o Ocidente decidiu atirar-nos contra a Rússia, como podemos ver agora”, disse o Presidente bielorrusso, citado pela agência Belta, numa visita a uma cooperativa agrícola.

Um dia depois de a justiça bielorrussa ter iniciado um processo criminal contra o Conselho de Coordenação, um organismo criado esta semana pela oposição, que reúne várias figuras da sociedade civil do país e que pretende uma transição pacífica do poder, foram interrogados os primeiros membros deste conselho.

Syarhei Dyleuski, líder de um comité de trabalhadores em greve numa fábrica de tractores em Minsk, foi questionado durante a manhã e negou que o grupo pretenda “tomar o poder ilegalmente”, como acusa o regime de Lukashenko, e defendeu a resolução do impasse político no país através de meios pacíficos.

“Actualmente, existe uma disputa entre as autoridades, o Estado e o povo da República da Bielorrússia. O Conselho de Coordenação foi criado para resolver a situação de forma segura, sem conflito, através de meios pacíficos”, disse Deleuski, citado pela Reuters.

Outro dos membros da direcção do conselho, o advogado Maxim Znak, admitiu que tinha receio de ser detido, mas no final do interrogatório sublinhou que o grupo “vai continuar o seu trabalho”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A União Europeia, que rejeitou os resultados das eleições de 9 de Agosto, apelou ao regime para que retire a acusação contra os membros da oposição.

“Esperamos que as autoridades bielorrussas parem o processo criminal e se comprometam com o diálogo, rumo a uma saída pacífica para a crise actual”, disse Nabila Massrali, porta-voz da política externa da UE, em conferência de imprensa.

Na quinta-feira, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell conversou com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, e pediu que seja evitada uma “interferência externa negativa” na Bielorrússia. Moscovo, que tem acusado o Ocidente de se mover por interesses geopolíticos, continua na expectativa quanto ao desenvolvimento da situação política em Minsk. Apesar de ter dado a garantia de que ajudaria Lukashenko, o Kremlin rejeitou o envio de qualquer ajuda militar e tem apelado ao diálogo entre o poder e a sociedade bielorrussa.