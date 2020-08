Chuvas torrenciais na China ameaçam barragem das Três Gargantas

A barragem das Três Gargantas no rio Yangtzé na China está perto do seu limite máximo e 20 metros acima do nível de alerta. Apesar de a barragem estar a libertar água a um ritmo recorde (48.800 metros cúbicos por segundo), o nível de água tem vindo continuamente a aumentar e está por esta altura a apenas dez metros da capacidade máxima. E durante a noite subiu 20 metros.

Meses de chuvas torrenciais têm vindo a pressionar a gigantesca barragem, que desde que entrou em pleno funcionamento em 2012 alimenta a maior central hidroeléctrica do mundo, e os 175 metros de profundidade do lago criado pela represa começam a parecer pequenos para aguentar tanta água.

Esta sexta-feira as águas chegaram aos 165,6 metros de altura, mesmo tendo os responsáveis da barragem aumentado o volume de água libertado para níveis recorde na quinta-feira. Sendo provável que as autoridades libertem água a um ritmo ainda maior para evitar o perigoso desbordar.

“Eles vão fazer tudo o que puderem para evitar que a barragem transborde”, explicou à Reuters Desiree Tullos, professora da Universidade Estadual do Oregon, que faz pesquisa sobre as Três Gargantas. “Uma barragem a transbordar é o pior dos cenários porque resulta em danos significativos e pode levar a que tudo se desmorone”, acrescentou.

A quantidade de precipitação na bacia do Yangtzé mais do que duplicou a média sazonal este ano e 63 milhões de pessoas já se viram afectadas pelas inundações.

A barragem das Três Gargantas foi construída não só a pensar na sua enorme capacidade de produção de energia eléctrica, também para tentar controlar melhor um rio que causou inúmeros desastres ao longo dos tempos. E, segundo as autoridades, conseguiu reduzir o fluxo das águas a jusante em 34%.

O Governo chinês garante ainda que os 100 mil milhões de metros cúbicos armazenados pela barragem nos últimos meses permitiu evitar que 18,5 milhões de pessoas tivessem que ser retiradas das suas casas por causa de inundações.

Mais de 100 mil pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas na província de Sichuan (Sujuão), no sudoeste da China, devido à subida do Yangtzé que, na terça-feira, estava a ameaçar o Buda gigante de Leshan, figura de 71 metros de altura com 1200 anos que está classificada como património mundial.

Pela primeira vez desde 1949, as águas chegaram aos pés do buda, de acordo com o canal de televisão chinês CCTV.