A pandemia é mais uma peça para o museu da Óptica Brasil

O avô e o tio-avô de Paula Pereira chegaram a Lisboa sem ideia do que queriam fazer, eram “novíssimos” e desprendidos, procuravam na grande cidade as oportunidades que lhes fugiam na aldeia de Alpalhão. As decisões que tomaram no princípio do século XX haveriam de influenciar toda a família vindoura e repercutir-se na vida comercial da capital: o par de óculos desenhado na calçada portuguesa ainda bate certo com a porta que se abre em frente. É a Óptica Brasil.

No Largo do Rato há 58 anos, primeiro num andar longe da vista e desde 1976 com montra para a rua, o estabelecimento tem testemunhado as mudanças deste espaço público lisboeta e da vizinhança. “Nos últimos anos é impressionante o número de pessoas que foram tiradas daqui”, desabafa Paula Pereira, actual proprietária da óptica.

Ainda não calhou aparecer-lhe alguém a oferecer um par de óculos feitos ou consertados durante a pandemia, uma possibilidade que nada tem de estapafúrdia. Numa das paredes da casa, em forte contraste com as linhas rectas e os brancos e vermelhos da actual decoração, está um mini-museu de curiosidades ópticas com largas dezenas de objectos. Há óculos, muitos óculos, há pince-nez, binóculos de teatro, ampulhetas, ferramentas do ofício.

O espaço já vai sendo escasso, mas talvez se arranje um cantinho para a memória da covid-19. “Estivemos sempre, sempre abertos e não aparecia ninguém. Mas quem aparecia ficava felicíssimo porque tinha uma urgência qualquer para resolver”, relata a proprietária. “Acho que terá tido alguma influência os centros comerciais estarem fechados.”

Terceira geração de uma família que se ligou ao ramo por influência dos tais dois homens que trocaram o Alto Alentejo por Lisboa, Paula Pereira diz que a prioridade foi manter os postos de trabalho e conseguir responder aos poucos clientes que apareciam. Por decisão do Governo, os oculistas foram considerados serviços essenciais durante os vários estados de emergência e, por isso, não pararam a actividade.

De acordo com um estudo recente da Universidade Católica para a Associação Nacional de Ópticos, a facturação do sector terá caído quase 70% nesse período e a recuperação talvez só chegue em 2024. Para Paula, a degradação do Rato e o desaparecimento de muita população e empresas ao longo dos anos foram tratando de deixar mais frágil o comércio de rua.

“O Largo do Rato é a zona mais decadente da cidade. Lisboa está toda em obras e o Rato não, está na mesma, é uma zona nada atractiva”, critica. Há uns anos, para evitar o barulho incessante dos carros e dos eléctricos a passar, mandou instalar uma porta automática que diz ter melhorado muito a vida de quem ali se desloca e trabalha. “Ressentimo-nos muito do abandono do Rato. Tudo quanto era empresas foi-se embora e neste momento não há aqui nada.”

De Castelo Branco para o Rato

Na chegada a Lisboa, os seus antepassados aprenderam o ofício de óptica numa casa da Baixa e seguiram por caminhos diferentes. “O meu tio-avô especializou-se na recuperação de binóculos e manteve-se na cidade. Tinha uma loja num vão de escada da Rua dos Fanqueiros, com oficina atrás”, explica Paula.

Já o avô, Carlos Lopes Pereira, mudou-se para Castelo Branco por conselho de um oftalmologista e lá montou negócio. “A minha avó, que era lisboeta, não descansou enquanto ele não abriu loja em Lisboa.” A casa fez-se. Seria contudo o pai de Paula, Carlos como o avô, que “fez o curso de optometria por correspondência”, a abrir loja de rua com néon à porta e a criar o mini-museu que até há pouco surpreendia os turistas que por acaso entravam.

“Foi juntando, juntando, juntando. Entendeu que tinha tanta coisa gira que decidiu fazer o museu”, diz a filha, junto à vitrina. “Em 1976 esta era uma casa toda modernaça, com alcatifa azul e uma decoração arrojada, mas tinha aqui um nicho de coisas antigas.”

O espólio foi-se compondo com o que Carlos acumulou ao longo da vida, com os objectos do tio-avô de Paula e graças ao que alguns clientes ainda hoje lá entregam. “Tenho aqui uma coisa para o seu museu!”, ouve com alguma frequência. Tanta que as prateleiras já estão repletas e a sua dor de cabeça é organizar devidamente a colecção e dar-lhe outra dignidade. “O meu pai sabia quem lhe tinha dado e de onde vinham as peças, mas tudo na cabeça, não deixou nada assente. Eu tenho imensas ideias para expor isto melhor, mas…” Agora que a sua filha concluiu o curso de optometria e se prepara para ser a quarta geração da família à frente da loja, talvez Paula consiga finalmente fazê-lo.