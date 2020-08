Lori Loughlin e o marido vão conhecer a decisão do tribunal sobre o escândalo de admissões à universidade

A actriz norte-americana Lori Loughlin, conhecida pelo seu papel na série de comédia Que Família!, e o seu marido admitiram em Março ter participado num esquema de fraude a uma grande escala relacionado com admissões às universidades norte-americanas, que lhes garantia lugares para as suas filhas. Agora enfrentam uma possível sentença de dois e cinco meses, respectivamente, de prisão.

Loughlin e o marido, o designer Mossimo Giannulli, estão entre as 55 pessoas acusadas de fazerem parte de um esquema no qual, através de subornos e fraude, pais com forte poder económico conspiraram com um consultor de candidaturas de uma universidade do estado da Califórnia para assegurar que os seus filhos teriam uma vaga nos estabelecimentos de ensino superior de topo.

O casal refutou qualquer acusação desde que o escândalo surgiu em 2019, mas confessaram agora ter pagado 500 mil dólares (cerca de 424 mil euros) como parte do esquema, que envolve William “Rick” Singer, o consultor. “O crime que Giannulli e Loughlin cometeram é grave. Ao longo de dois anos, envolveram-se duas vezes no esquema fraudulento de Singer. Envolveram ambas as filhas na fraude, instruindo-as a posarem para fotografias encenadas para serem utilizadas em perfis atléticos falsos e explicando a uma delas como esconder o esquema do seu orientador do secundário”, refere a documentação entregue ao tribunal, citada pela CNN.

Os advogados de acusação alegam que Giannulli era a parte do casal mais activa no esquema, e, como tal, pedem que seja sentenciado a cinco meses de prisão efectiva, a pagar uma multa de 250 mil dólares (cerca de 212 mil euros) e a fazer 250 horas de serviço comunitário. Já Loughlin incorre em dois meses de prisão efectiva, no pagamento de 150 mil dólares (cerca de 127 mil euros) de multa e 100 horas de serviço comunitário. Ambos podem ficar com dois anos de pena suspensa.

Também a actriz Felicity Huffman, igualmente envolvida no esquema, foi sentenciada em 2019 a 14 dias de prisão, 250 horas de serviço comunitário, ao pagamento de 30 mil dólares (cerca de 25 mil euros) de multa e um ano de pena suspensa.