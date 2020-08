Julia Louis-Dreyfus fez rir a convenção democrática

A última noite da convenção democrata nos EUA terminou com uma boa dose de humor por parte da actriz Julia Louis-Dreyfus, que não poupou no sarcasmo para se referir ao actual presidente, Donald Trump.

Louis-Dreyfus, mais conhecida pelo seu papel de vice-presidente na série Veep, alegrou o ambiente da convenção marcada por fortes discursos políticos e que acabou por nomear Joe Biden como candidato à Casa Branca nas próximas eleições presidenciais.

A actriz começou por recordar como conheceu Joe Biden, contando que fez uma sessão fotográfica para uma revista que é distribuída nos comboios da empresa Amtrak. Biden, que viajava regularmente nos comboios para se deslocar de Washington D.C. até à sua cidade no estado de Delaware, leu o artigo e ligou-lhe a dar os parabéns, uma vez que ele na altura era o vice-presidente dos EUA.

Sempre com um tom irónico presente, Louis-Dreyfus fez referência à situação decorrida em Junho, quando Donald Trump posou em frente a uma igreja, com uma Bíblia na mão, depois de manifestantes do movimento Black Lives Matter terem sido dispersados do local pelas forças policiais. A actriz rematou dizendo que Joe Biden “vai tantas vezes à igreja que nem precisa de gás pimenta e de um monte de tropas federais para o ajudar a lá chegar”.

Ao descrever-se, Louis-Dreyfus referiu ser sindicalista, activista climática e democrata patriota, acrescentando que Donald Trump, no dia seguinte apelidá-la-ia no Twitter de “deslavada, cara de cavalo, sem talento, com poucas audiências”. “Bem, com todo o respeito, só sabe quem o é”, apontou.

Ao longo de quatro dias de convenção, diversos membros do Partido Democrata discursaram, incluindo a ex-primeira-dama Michelle Obama e o ex-presidente Barack Obama e onde o partido elegeu oficialmente Joe Biden como candidato a presidente, assim como Kamala Harris a vice-presidente.