Para fazer este prato, no qual utilizei o pimento vermelho assado como base do molho, comecei por assar alguns pimentos, de forma a tornar o seu sabor mais complexo. Depois de retirar a pele queimada, piquei o pimento em pedacinhos: parte seria para triturar e espessar o molho do estufado; o restante, seria para juntar ao feijão cozido, e dar mais textura ao estufado.

Numa panela, fiz o refogado com cebola e algumas especiarias como cominhos, coentros moídos, piripíri e juntei o feijão cozido, pasta de tomate e o pimento picado. Deixei cozer até o molho reduzir. Antes de retirar do lume, para contrastar com as notas quentes, juntei sumo de lima e coentros frescos picados.

Por fim, servi o estufado com um pouco de pasta de abacate, tortilhas crocantes e uns cogumelos salteados com coentros e lima (que sobrou do estufado), no entanto, um simples arroz cozido, para absorver o molho, também me parece uma excelente sugestão de acompanhamento.

Estufado de feijão (vermelho e preto) e pimento vermelho

4 porções

Duração: 50 min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

3 pimentos vermelhos

1 colher de sopa de azeite

1 cebola, picada

1 lata (260 g) de feijão preto, cozido

1 lata (260 g) de feijão encarnado, cozido

2 chávenas de água

3 dentes de alho

1 colher de sopa de pasta de tomate

1 colher de sopa de cominhos

1 colher de chá de coentros moídos

Uma pitada de pimenta Caiena (ajustar de acordo com gosto e tolerância)

½ chávena de coentros frescos, picados

Sumo de ½ lima

Uma pitada de sal e pimenta preta, a gosto

Procedimento:

1. Asse os pimentos a 180°C durante 20 minutos ou até perderem a forma. Transfira os pimentos para uma taça, cubra com película aderente e deixe arrefecer. Retire a pele queimada. Corte o pimento em pedaços pequenos, e reserve os sucos.

2. Com recurso a uma varinha-mágica, triture ½ chávena de feijão vermelho com ½ chávena de água e ¼ chávena de pimento (incluindo os sucos).

3. Numa panela média, aqueça 1 colher de sopa de azeite e salteie durante pelo menos 5 minutos a cebola. Junte o alho, a pasta de tomate, os cominhos, os coentros, uma pitada de sal e pimenta Caiena, e deixe refogar 1 min. Junte a restante água, o puré de feijão, os feijões (preto e encarnado) e o pimento assado. Leve à fervura, reduza o lume e deixe cozer durante 30 min, até o molho estar reduzido e saboroso. Junte por fim os coentros picados e o sumo de lima. Ajuste os condimentos a gosto e sirva com arroz simples, ou, com pasta de abacate, cogumelos salteados com coentros e lima e tortilhas crocantes.

Variações

Estufado de feijão branco e manteiga, e pimento verde: os pimentos verdes são pimentos vermelhos imaturos e, por isso, têm um sabor substancialmente diferente dos vermelhos, mais amargo e “verde”, relativamente à versão madura, mais doce e frutada. No entanto, em alguns pratos podem ser substituídos um pelo outro (embora geralmente prefira os pimentos verdes em salteados, por exemplo). Para fazer esta versão, substitua o pimento vermelho por pimento verde e, também o feijão encarnado e preto por feijão branco e manteiga.

Cogumelos com lima e coentros

Serve 2 a 4 porções

Tempo: 15min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

200 – 300 g de cogumelos brancos; limpos de sujidade visível

½ colher de sopa de azeite

2 dentes de alho, descascados e esmagados

Sumo de ½ lima

2 colheres de sopa de coentros frescos, picados

Uma pitada de sal e pimenta preta acaba de moer

Procedimento:

1. Aqueça o azeite numa frigideira e junte os cogumelos e o alho. Deixe cozer durante alguns minutos, mexendo ocasionalmente para promover a caramelização dos cogumelos. Tempere os cogumelos com sal e pimenta preta e, assim que ficarem brilhantes e começarem a colar, junte o sumo de lima e os coentros. Deixe os cogumelos absorverem o molho. Retire do lume e sirva.