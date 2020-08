Afonso Reis Cabral: “Anseio por ser sereno”

Qual a sua ideia de felicidade perfeita?

Não tenho qualquer ideia de felicidade plena porque ela não existe. Mas temos algumas belas miragens.

Qual é o seu maior medo?

Está por descobrir.

Na sua personalidade, que característica mais o irrita?

Ser ansioso.

E qual o traço de personalidade que mais o irrita nos outros?

A ignorância culposa.

Que pessoa viva mais admira?

Estou à espera de que ela morra para ter a certeza.

Qual a sua maior extravagância?

Em certos momentos, penso que é a sanidade mental.

Qual o seu estado de espírito neste momento?

Depende de quantas perguntas faltam.

Qual a virtude que pensa estar sobrevalorizada?

A alegria circense, que se usa socialmente.

Em que ocasiões mente?

Num questionário de Proust, obviamente.

O que menos gosta na sua aparência física?

O meu pâncreas não é muito apetitoso.

Entre as pessoas vivas, qual a que mais despreza?

A resposta é demasiado óbvia: Jair Messias Trump.

Qual a qualidade que mais admira num homem?

A rectidão e a bondade.

E numa mulher?

A bondade e a rectidão.

Diga uma palavra – ou frase – que usa com muita frequência.

“Estou farto disto.”

O quê ou quem é o maior amor da sua vida?

Se amor significa dedicação, a escrita tem sido o maior.

Aonde e quando se sente mais feliz?

Nalguns momentos da escrita.

Que talento não tem e gostaria de ter?

Gostava que o meu canto não insultasse quem o ouve.

Se pudesse mudar alguma coisa em si o que é que seria?

A ansiedade, sem dúvida: anseio por ser sereno.

O que considera ter sido a sua maior realização?

Não foram os livros. É um assunto demasiado íntimo.

Se houvesse vida depois da morte, quem ou o quê gostaria de ser?

Eu próprio, menos os defeitos.

Onde prefere morar?

Dizem que a lua Europa tem vistas fabulosas. O pôr-de-sol sobre Júpiter deve ser memorável.

Qual o seu maior tesouro?

Uma caixinha de madeira selada por fita-cola. Pretendo um dia usá-la.

O que considera ser o cúmulo da miséria?

A inveja.

Qual a sua ocupação favorita?

Primeiro, ler. Depois, ler. Então, caminhar.

A sua característica mais marcante?

Ter interesse por tudo.

O que mais valoriza nos amigos?

A intimidade.

Quem são os seus escritores favoritos?

Flutuo entre Steinbeck e Tolstói. Mas não tenho um favorito e nem sempre estes ocupam o pódio.

Quem é o seu herói de ficção?

Na infância, por estranho que pareça, era Arsène Lupin.

Com que figura histórica mais se identifica?

Com aquele guarda que se esqueceu de fechar o portão aquando do cerco otomano a Constantinopla, em 1453.

Quem são os seus heróis na vida real?

Heróis? Eles andam por aí?

Quais os nomes próprios de que mais gosta?

Não são certamente Urraca e Zagúncio.

Qual o seu maior arrependimento?

Espero que ainda esteja por vir.

Como gostaria de morrer?

Em vez de morrer, preferia de repente estar morto.

Qual o seu lema de vida?

É essencial para mim e uso-o todos os dias: “जीवनको सेवा गर्ने कुनै आदर्श वाक्य छैन।”