O cenário quase distópico criado pela pandemia teve, na fase inicial, o efeito de nos devolver, de forma surpreendente, bens de valor incalculável: o ar, a luz, o espaço, o quase silêncio, o céu límpido e a água transparente. De repente, foi como se tivéssemos tomado consciência que o mal, personificado pela pandemia, paradoxalmente, também era capaz de fazer o bem. Foi como se actividade humana, que tem estado em conflito aberto com o planeta, atentando contra os ecossistemas, tivesse levado uma lição nesses primeiros tempos de isolamento social.

Mais A carregar...

Nos últimos anos muito se tem falado disso. Do ambiente, da ecologia, do aquecimento do planeta, da forma como vivemos um modelo de existência que parece insustentável. A percepção antropocêntrica do mundo, que opera com base na monetização de qualquer coisa viva, conduziu-nos a esse ponto crítico. Hoje é consensual que é preciso superar as relações destrutivas que criamos connosco e com aquilo que nos envolve.

Foi assim que, durante o isolamento social, algumas notícias encorajadoras foram sendo dadas, relatando precisamente que tinha existido uma queda dramática na poluição, que a água nos canais de Veneza, sem turistas e barcos, se havia tornado clara e nítida, ou que animais que outrora não se atreveriam a aproximar-se de zonas urbanas, haviam circulado pacificamente em cidades americanas ou australianas.

Por vezes esquecemo-nos que não existimos nós, os seres humanos, de um lado, e a natureza, do outro. Nós somos também natureza. Para abraçar uma nova realidade precisamos de mudar a nossa percepção de um mundo feito apenas para nós, para uma rede de vida inter-relacionada, onde coabitam todos os seres do universo, humanos, vegetais ou minerais.

Podemos aprender muito com recurso à tecnologia mais avançada, mas também podemos retirar ensinamentos da forma como numa floresta se processa a cooperação, se fomenta a diversidade, a comunicação eficiente ou a distribuição de água, sem gerar desperdícios.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O planeta é um organismo vivo, no qual a individualidade e a conectividade entre todas as espécies e formas de existência, criam condições para a vida acontecer.

Hoje vivemos uma mudança única, naquela que pode vir a ser uma eventual oportunidade evolutiva de consciência ecológica. Mas é preciso não esquecer o que vivenciámos.

Claro que ninguém deseja que o aparelho produtivo pare quase por completo, como aconteceu recentemente, para voltarmos a ver o céu nítido e a água cristalina. Mas o que sucedeu fez-nos ver que não estamos condenados a perseguir o mesmo caminho que nos trouxe até aqui. Há outros horizontes. Existem outras possibilidades. Há tanto, tanto, mar.