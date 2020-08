Neste Zoo, a natureza também é luz

Boston Lights: A Lantern Experience promete ser, mesmo, toda uma experiência de luz. Inaugurada esta sexta-feira no Zoo de Boston, o show luminoso desenha recriações de cenários naturais e, acima de tudo, faz brilhar grandes, grandes animais. De um dragão com 60 metros de altura a faiscar a pachorrentos e gigantescos pandas ou preguiças e aves. Em luz, este zoo mostra-nos também em grande escala flores e borboletas e permite até entrar num túnel-tubarão, com a arte das lanternas a elevar-se à volta.