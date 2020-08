Taboadella, a prova de um Dão com futuro

A primeira notícia a dar sobre a estreia comercial da Taboadella é que nos proporciona sem sombra de dúvida uma interpretação do Dão. É uma boa notícia, portanto. No Grande Villae, o topo de gama da nova marca da Amorim no mercado dos vinhos, não há a preocupação de domar a garra que a altitude (520 metros) confere ao vinho, não há a ambição de o moldar com malabarismos da madeira, não há propósito em limar-lhe as arestas para o transformar num vinho convencional, padronizado e comercial. Numa entrevista ao PÚBLICO, Luísa Amorim prometeu: “Não faz sentido dizer ‘queremos um branco como o Mirabilis no Dão’. Para quê?”. Nos tintos (e nos brancos que a Fugas provou) está a cumprir.

