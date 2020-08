Fogos na Califórnia obrigam milhares de pessoas a evacuar casas

O estado norte-americano da Califórnia enfrenta esta quinta-feira dezenas de fogos florestais provocados por trovoadas. Os incêndios já forçaram dezenas de milhares de pessoas a fugir da casa na zona da Baía de São Francisco, no norte do estado.

A Califórnia foi atingida esta semana pelas piores trovoadas em quase duas décadas, com cerca de 11 mil relâmpagos contabilizados que originaram mais de 370 incêndios, levando os recursos de combate a fogos ao limite, de acordo com as autoridades.

O maior foco de incêndios lavra no norte da Baía, onde pelo menos nove incêndios atravessaram colinas e montanhas numa região vitivinícola, a cerca de 56 quilómetros de Sacramento, destruindo até ao momento pelo menos 134 estruturas, incluindo mais de uma centena de casas.

Desde quarta-feira, a área ardida neste conjunto de fogos duplicou, atingindo os 53 mil hectares (mais de cinco vezes a área de Lisboa). As chamas chegaram a progredir a mais de 37 metros por minuto, impulsionadas pelo vento e ajudadas pelas altas temperaturas que se têm registado no estado.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, já pediu um reforço de 375 equipas de bombeiros de fora do estado para responder às necessidades. A falta de operacionais deve-se em parte ao facto de prisioneiros, que normalmente são recrutados para o combate a incêndios, terem sido novamente encarcerados ou até libertados durante a pandemia de covid-19, numa tentativa de mitigar a propagação do vírus.