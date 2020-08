Multibancos podem funcionar apenas por MB Way em caso de avaria

Existem caixas multibanco a funcionar apenas através da aplicação MB Way, sem a possibilidade de inserir cartões, segundo constatou o Dinheiro Vivo (DV). A situação ocorreu em Lisboa e no Porto, mas o jornal admite que possa haver situações do mesmo género em outras zonas do país.

São caixas multibanco normais, mas no ecrã aparece um símbolo novo, a informar que aquela caixa automática não aceita cartões. De acordo com o DV, ao tentar inserir um cartão, verifica-se que não é mesmo possível.

Em resposta ao DV, a SIBS, que gere a rede multibanco, disse que se trata de casos em que a máquina tem uma “avaria” e que, em vez de ficar indisponível, passa a poder ser usada com as aplicações do telemóvel, como o MB Way. A SIBS indica que esta opção é conveniente para o cliente.

A SIBS relembrou ainda que, caso haja uma avaria na caixa multibanco, é da responsabilidade do banco correspondente fazer a manutenção da mesma.

Como exemplo é dado o caso específico de um ATM em Lisboa, pertencente à Caixa Geral de Depósitos (CGD), que entre dia 14 e 20 deste mês não aceitou cartões, informação que foi confirmada ao DV pela CGD. Desde dia 20, voltou a fazer operações com cartões. A SIBS e a CGD descartam outras justificações que não a avaria da máquina.

A Deco disse ao DV que iria ficar atenta, uma vez que a digitalização - e a respectiva utilização destas aplicações - ainda não chega a todos. A associação de defesa do consumidor​ questiona ainda se as avarias durante um longo período de tempo não serão “por uma questão de poupança nos custos por parte da instituição bancária”.