Seis finais, seis vitórias: Sevilha volta a conquistar a Liga Europa

Sevilha, rei e senhor da Liga Europa. O estatuto dos andaluzes ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, com o triunfo sobre o Inter Mião na final da competição (3-2), disputada em Colónia, na Alemanha. É o sexto título para os espanhóis, que continuam sem saber o que significa perder o derradeiro encontro da prova.

Foi uma primeira parte digna de uma final. O Sevilha até entrou melhor, mas numa transição ofensiva Lukaku foi derrubado na área e o encarregou-se, ele próprio, de marcar a respectiva grande penalidade.

Os italianos colocaram-se em vantagem aos 5’, mas a resposta do Sevilha não tardou. Aos 12’, Navas cruzou com precisão do lado direito e Luuk De Jong igualou a partida, com um golpe de cabeça.

E seria novamente de cabeça, num gesto de grande qualidade, que o avançado holandês colocaria os andaluzes na frente. Livre perfeito de Banega e finalizou de alto nível ao segundo poste.

Quase a papel químico, e três minutos mais tarde, o Inter igualou. Brozovic bateu o livre e Diego Godín empatou, com um cabeceamento à entrada da pequena área.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O intervalo chegou com 2-2 no marcador porque, novamente de bola parada, Ocampos atirou de cabeça por cima aos 45’. Mas estava escrito que os esquemas tácticos iam resolver a partida e foi outra vez na sequência de um livre indirecto que o Sevilha chegou ao 3-2: Banega cruzou, a bola ressaltou para um pontapé de bicicleta de Diego Carlos e Lukaku, ao tentar o corte, introduziu-a na baliza.

Antonio Conte lançou, então, aos 78’ e de uma assentada, Eriksen, Alexis Sánchez e Victor Moses, que esteve perto do empate aos 81’, com Koundé a evitar o golo e cima da linha de baliza.

Os “nerazzurri” montaram então um cerco à área adversário, ainda ameaçaram o empate aos 90’, mas não tiveram arte para evitar o desaire e vão prolongar o jejum de títulos na segunda prova de clubes da hierarquia da UEFA, que dura desde 1998.