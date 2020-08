Nuno Santos oficializado no Sporting

Nuno Santos é o mais recente reforço do Sporting versão 2020-21. O extremo de 25 anos deixa o Rio Ave para se juntar aos “leões”, com um contrato de cinco temporadas e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

?? "É um passo muito grande na minha carreira. É um orgulho enorme representar o Sporting. Vou ser mais um Leão a ajudar."



Bem-vindo, Nuno Santos ??? #EuSouSporting

Um dos destaques da época passada, o jogador português, que passou pela formação do FC Porto e do Benfica, é o sexto reforço do Sporting para a nova época, depois de Antunes, Pedro Porro, Feddal, Pedro Gonçalves e Adán.

O negócio com o Rio Ave envolve o pagamento de uma verba a rondar os quatro milhões de euros, mais os direitos desportivos de Gelson Dala e de Francisco Geraldes, que foi também nesta sexta-feira confirmado como reforço em Vila do Conde.