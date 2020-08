João Sousa perde no qualifying em Cincinnati

O português João Sousa, 65.º do ranking"mundial de ténis, foi eliminado na primeira ronda de qualificação para o Masters 1.000 de Cincinnati, pelo polaco Kamil Majchrzak, 108.º da hierarquia, na quinta-feira.

No torneio norte-americano, que está a ser disputado em Nova Iorque devido à pandemia de covid-19, o número um nacional foi batido por duplo 6-3, em uma hora e 16 minutos, no seu regresso à competição, depois do desconfinamento.

João Sousa, que continua sem conseguir ganhar qualquer encontro a nível ATP em 2020, vai permanecer na “bolha” criada em Flushing Meadows, onde vai disputar o US Open, o segundo Grand Slam do ano, entre 31 de Agosto e 13 de Setembro, juntamente com o compatriota Pedro Sousa, 110.º do circuito.