O ciclismo português tem em João Almeida uma nova estrela

João Almeida. O nome não é sonante, por ser tão comum em Portugal, mas promete, ainda assim, ficar no ouvido. E na retina. Do desporto português, em geral, e do ciclismo, em particular. Aos 21 anos, este jovem das Caldas da Rainha garante ao PÚBLICO que quer fazer carreira junto dos melhores do mundo. E já faz. Deixa-os para trás.

Fê-lo recentemente na Volta a Burgos — terminou no pódio, à frente de ciclistas consagrados como Estebán Chaves, Alejandro Valverde, Richard Caparaz, Fabio Aru ou Simon Yates — e no Tour de L’Ain, prova na qual venceu a classificação de melhor jovem, fruto do sétimo lugar na geral, à frente de nomes como Chris Froome, Tom Dumoulin, Richie Porte ou Geraint Thomas. E também já se destacou numa prova de um dia, com um segundo lugar no Giro dell’Emilia, à frente de Fuglsang, Ulissi ou Nibali.

Na poderosa equipa Quick-Step, e muitas vezes no papel de ajudante do fenómeno Remco Evenepoel, João Almeida, em estreia no World Tour, não tem deixado que a tarefa de levar o jovem belga às vitórias o impeça de ter, ele próprio, resultados tremendos. Juntos, respectivamente com 20 e 21 anos, dominaram a prova espanhola de Burgos, poucos meses depois de já terem feito o mesmo na Volta ao Algarve. Uma dupla eficaz, mas que já provou que funciona bem também individualmente.

“As minhas oportunidades”

Crescer na sombra daquele que é apontado como “novo Eddie Merckx” pode não ser o melhor dos contextos, mas João Almeida parece estar disposto a aproveitá-lo. E, até ver, a “sociedade” Evenepoel & Almeida tem chegado para as encomendas, espantando o mundo do ciclismo.

“Ele é um fora-de-série e está a marcar a história do ciclismo. É um orgulho fazer parte disso”, conta ao PÚBLICO um corredor que tem, no entanto, ambições próprias. Questionado sobre se aceitaria de bom grado uma carreira de ajudante de um grande ciclista (um pouco à imagem de José Azevedo ou Sérgio Paulinho), João Almeida garante que quer os seus próprios palcos.

“Ainda sou novo e tenho de ter ambição. Quero ter as minhas oportunidades e não passar a carreira toda a trabalhar para os outros”, dispara alguém que assume querer ganhar uma das principais “clássicas” ou uma “grande volta”. E que não tenciona vir para o ciclismo português, um palco menor no panorama europeu e mundial.

“O grande ciclismo é lá fora e não tenho interesse [de correr em Portugal]. Se calhar, eventualmente, para terminar a carreira. Mas de momento sou novo e sinto que é lá fora que devo estar”, explica Almeida, que nunca correu por equipas nacionais e foi aposta recente da poderosa Quick-Step, depois de dar nas vistas nas camadas jovens, no estrangeiro.

Num plantel recheado de ciclistas de renome para as clássicas, João Almeida crê que esse contexto não o prejudica, “porque a competitividade interna também ajuda”. E assume que a ausência de um verdadeiro “voltista” na equipa belga é um bom sinal, porque tem espaço para crescer por aí. “Isso dá-me visibilidade para tentar a minha sorte”.

"Gostava de me tornar um voltista”

Aos 13 anos, depois de se ter fartado do futebol e da natação — palavras do próprio —, o jovem das Caldas pegou na bicicleta que sempre usou como recreação e tornou-a mais profissional, através do BTT. Com a mudança para o ciclismo de estrada, João Almeida apurou virtudes. E tem, aos 21 anos, características que parecem ser um oásis no ciclismo nacional e um tiro certeiro no internacional.

Portugal tem tido Rui Costa com inteligência na leitura das corridas, mas nem sempre capaz na alta montanha e no contra-relógio. Tem tido Nélson Oliveira com talento apontado, sobretudo, ao “crono”. Tem tido José Gonçalves com explosividade, mas sem a alta montanha. No fundo, tem faltado, em Portugal, um nome que conjugue capacidade no contra-relógio com “pernas” nos terrenos mais acidentados. Um ciclista que possa tornar-se mais “voltista”.

E é neste cenário que surge João Almeida, um contra-relogista por natureza, mas com capacidade de andar bem na montanha. Uma combinação que todos procuram, sobretudo desde que Chris Froome, Bradley Wiggins, Geraint Thomas ou Tom Dumoulin ganharam “grandes voltas”.

“Eu gostava de me tornar um ‘voltista’. A par das clássicas mais duras, as provas por etapas são as de que mais gosto. E sei que, no contra-relógio, até posso não ganhar tempo, mas também não perco para eles [os trepadores clássicos]”, garante.

Mas há um certo momento da carreira em que ciclistas versáteis como Almeida têm de decidir se seguem o caminho das grandes voltas ou o das clássicas. Por enquanto, o português não sente essa fatalidade a chegar. “Para já, diria que consigo reagir bem em provas de uma semana. Ando bem na montanha, sobretudo em subidas longas e constantes, e consigo andar bem em clássicas duras.

Não sou assim tão leve, pelo que o meu peso, para já, dá para tudo”, explica, lembrando que nem sabe exactamente como o corpo reagirá a provas de três semanas. Se tudo correr bem, sabê-lo-á em breve, já que planeia competir na Vuelta, em Outubro.

Bem mais para a frente no calendário, o objectivo será outro, os Jogos Olímpicos de Tóquio. “Gostaria muito de lá estar. Com os Jogos de quatro em quatro anos, é algo quase único na carreira de um ciclista”, assume o fã de Froome, Alaphilippe, Jungels ou Dumoulin, que já chegou a dizer que, se tivesse um superpoder, gostaria de voar. O voo literal será utópico, mas o voo metafórico, no ciclismo, é bem real. E a carreira do português está em plena descolagem.