Carlsen vence o Chess Tour pela menor margem

Magnus Carlsen obteve o mais difícil triunfo da sua carreira ao vencer, pela menor margem possível, a final four do Chess Tour online frente ao norte-americano Hikaru Nakamura.

Foi uma final épica, com o campeão mundial a levar a melhor fruto do empate de negras na derradeira partida dos sete matchs disputados.

Nakamura demonstrou ser o mais incómodo oponente para Carlsen no modelo utilizado neste tour: matchs de quatro partidas de 15 minutos, com 10 segundos de acréscimo por cada lance efectuado, e, em caso de igualdade, recurso ao desempate das partidas relâmpago.

O norte-americano esteve por três vezes em vantagem, mas Carlsen outras tantas vezes anulou a superioridade do rival. No sétimo e decisivo match, o norueguês começou melhor, vencendo a primeira partida, mas, depois de um empate na segunda, Nakamura conseguiu repor a igualdade, com uma vitória retumbante na terceira partida, ao desferir um fulminante ataque directo ao rei.

Nova igualdade na quarta partida obrigava ao desempate, jogando-se duas partidas com cinco minutos de reflexão e dois segundos de incremento. Mais uma vez, Nakamura esteve na iminência da vitória, ao ganhar a primeira partida, e outra vez Carlsen conseguiu anular a desvantagem, ao triunfar na segunda.

Agora, tudo seria resolvido num único duelo “de morte”, em que Nakamura, de brancas e com cinco minutos de reflexão, tinha de vencer, bastando a Carlsen, com quatro minutos, o empate para triunfar. Jogando pragmaticamente, o norueguês obteve uma posição inexpugnável e Nakamura teve de se conformar com o empate.

Com este resultado, o campeão mundial amealhou mais 140 mil euros, enquanto o norte-americano teve de se contentar com os 80 mil do segundo posto.