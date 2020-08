Ousmane Sembène e a luz do cinema africano

Para melhor compreender a importância do senegalês Ousmane Sembène (1923-2007), um dos autores em foco na secção Herói Independente do IndieLisboa, convém fazer um exercício de perspectiva. Imaginar o mundo no princípio dos anos 60, as antigas colónias francesas em África (como o Senegal) recém-chegadas à independência política e com quase tudo para construir em nome próprio, inclusive as imagens, pois até aí o cinema de África fora feito pelas potências coloniais, ou na perspectiva — por vezes seminal, como no caso dos filmes de Jean Rouch — do antropólogo ou do observador estrangeiro.

Continuar a ler