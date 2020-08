O Agora de Bebel é electrónico

Estava tudo planeado para Maio, mês do aniversário de Bebel Gilberto: o lançamento do disco (a 1) e um concerto no Teatro Tivoli, em Lisboa (a 16), onde ela actuara um ano antes, em Abril de 2019. Mas a pandemia da covid-19 obrigou a adiar ambos. E se não há ainda nova data para o espectáculo, a data de lançamento do disco foi fixada no dia 21 de Agosto, nas plataformas digitais e também nas lojas, em CD. Com um título que parece adequado ao momento, Agora, e com produção do pianista e produtor norte-americano Thomas Bartlett, que já havia tocado com Bebel no disco All In One, o único que ela gravou para a Verve, participando em quatro dos seus doze temas.

