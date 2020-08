Web Summit anuncia os primeiros 50 oradores para a edição deste ano

A Web Summit revelou esta quinta-feira os primeiros 50 convidados da edição deste ano. De entre os nomes anunciados está Eric Yuan, fundador do Zoom, plataforma que ganhou maior visibilidade graças ao teletrabalho dos últimos meses. Também Brad Smith, da Microsoft, e Guo Ping, da Huawei, têm a presença confirmada no evento.

Outro dos nomes em destaque no site da cimeira é o de Siyabulela Mandela, neto de Nelson Mandela, apresentado como “activista pela paz e direitos humanos”. Com ele, são também anunciados os nomes de Padsmaree Warrior, fundadora e directora executiva da Fable, ou Xiang Wang, presidente da tecnológica chinesa Xiaomi. Também o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, irá estar presente no evento, bem como o congressista norte-americano Ro Khanna.

O evento, que decorre em Lisboa, terá também a presença de pelo menos uma portuguesa: Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, uma startup que bateu recordes, recentemente.

Além das novidades, há nomes como o de Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook, ou Nikolay Storonsky, criador do Revolut, que marcaram presença em edições anteriores e que regressam este ano.

A edição de 2020 terá seis temáticas principais: media e marketing, developers e dados, sociedade, comércio, lifestyle e business development. Fruto da pandemia de covid-19, a Web Summit realizar-se-á de forma inovadora. Pela primeira vez, o evento será simultaneamente online e presencial, tendo sido criado um canal para dar espaço a universidades, empresas e outras instituições.

A Web Summit realizar-se-á em Lisboa, de 2 a 4 de Dezembro, depois de ter sido assinado um acordo para a realização do evento na cidade até 2028.