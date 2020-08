Lucília Gago apresentou queixa contra Rui Pinto por violação de emails

A Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, apresentou queixa contra o pirata informático por violação de caixas de correio electrónico desta entidade. Foi há quase um ano, assim que percebeu que o hacker tinha violado a correspondência electrónica do então director de uma das repartições mais sensíveis do Ministério Público, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), e também o correio que chegava e saía do endereço geral da Procuradoria-Geral da República.

