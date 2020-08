Mais duas mortes e 291 casos de covid-19. Norte com a maior subida de infecções desde Maio

Registam-se esta quinta-feira mais duas mortes por covid-19 e 291 casos de infecção (mais 0,5%) em Portugal. É o número mais elevado de novos casos desde há uma semana: a 13 de Agosto, foram identificados 325. Há quatro dias consecutivos que o número de novos casos está a aumentar. Desde o início da pandemia, o país contabiliza 1788 óbitos e 54.992 infecções.

Dos novos casos, 170 (58%) foram detectados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreu uma das mortes registadas nas últimas 24 horas. Outra pessoa morreu na região Norte, onde foram identificados 93 novos casos, o número mais elevado desde 10 de Maio (98). Os dados foram divulgados esta quinta-feira na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 135 recuperados, o que eleva o total para 40.264. Neste momento são 12.940 os casos activos, mais 154 do que no dia anterior. Este número resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções e está a subir há cinco dias consecutivos. A 15 de Agosto, eram 12.621 os casos activos em Portugal.

Estão internadas 334 pessoas (mais cinco do que na quarta-feira), das quais 39 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro do que no dia anterior).

A taxa de letalidade global da doença em Portugal é de 3,3%. Cerca de 86,4% das pessoas que morreram com covid-19 no país tinham mais de 70 anos.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos de infecção: 28.454. Seguem-se o Norte (19.730, mais 93 do que na quarta-feira), o Centro (4626, mais seis), o Algarve (996, mais nove) e o Alentejo (863, mais 12). Os Açores registam 188 infecções (mais uma do que no dia anterior) e a Madeira 135 (o mesmo valor do dia anterior).

O Norte regista o maior número de mortes por covid-19: 841. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (640), Centro (253), Alentejo (22), Algarve (17) e Açores (15). Não há registo de óbitos na Madeira.