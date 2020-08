Prosseguem trabalhos entre PCP e DGS para preparar a Festa do Avante!

Não há entraves adicionais nem imprevistos. O PCP e a Direcção-Geral da Saúde (DGS) estão a “conversar” com vista a chegar a uma solução consensual sobre a Festa do Avante!, que se realiza entre os dias 4 e 6 de Setembro na Quinta da Atalaia.

“Entregue o plano de contingência, o trabalho com a DGS prossegue de acordo com o estabelecido para o efeito entre o PCP e essa entidade”, explicou o partido ao PÚBLICO que o questionou sobre se vai entregar ou já entregou os documentos técnicos entretanto pedidos pelas autoridades de saúde e em que sentido vão as novas informações. Sem concretizar que procedimentos estão em curso, os comunistas confirmam que não há imprevistos.

Na quarta-feira, na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, a directora-geral da Saúde, Graças Freitas, disse que a instituição que dirige pediu “aos interlocutores do lado da organização da Festa do Avante! documentos técnicos" para "apreciar com rigor e de uma forma objectiva como é que está previsto que o evento decorra”.

“Os trabalhos de preparação são de rigor e minucia e implicam, da parte das várias estruturas envolvidas, uma ampla conversação. A DGS elencou uma série de parâmetros que precisa de conhecer para se poder pronunciar”, acrescentou Graça Freitas.

Além de um plano de contingência, entregue pelo PCP a 14 de Agosto, as autoridades querem definir também um plano de utilização do espaço e os circuitos de entrada e saída dos visitantes. No plano que foi publicitado, a organização do evento anunciava que a entrada na Festa do Avante! seria limitada a um terço da capacidade total (cerca de 33 mil pessoas, o que resultaria num espaço de nove metros quadrados para cada militante ou visitante (a Quinta da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora, tem 30 hectares).

Serão ainda adoptadas medidas excepcionais como a “disponibilização de materiais de higienização”, a adequação do “funcionamento de espaços de restauração” ou a implementação de “regras de distanciamento físico nas diversas actividades, além do uso obrigatório de máscaras”.