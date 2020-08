Obras do Hospital Militar de Belém derraparam para três milhões de euros

É mais um exemplo da clássica derrapagem entre o estimado e o gasto. As obras de adaptação do Hospital Militar de Belém, em Lisboa, para serviço de retaguarda de doentes com covid-19 que não necessitem de cuidados intensivos surpreenderam. O cálculo actual é que ultrapassaram os três milhões de euros, mais do que triplicando o previsto.

Continuar a ler