Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir à final da Liga dos Campeões de futebol

O Presidente da República disse esta quinta-feira que pretende assistir à final da Liga dos Campeões em futebol, entre os alemães do Bayern de Munique e os franceses do Paris Saint-Germain, no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.

“Disse ao presidente da UEFA, que me tinha convidado, que iria e por isso tenciono lá estar”, disse aos jornalistas o Chefe de Estado à entrada para um jantar de trabalho com autarcas do Algarve.

Marcelo Rebelo de Sousa assegurou que pretende assistir à final da prova europeia de futebol, não revelando se será acompanhado pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo presidente francês Emmanuel Macron.

O Chefe de Estado português reuniu-se com os presidentes das câmaras do Algarve, num restaurante do Museu Municipal de Portimão, naquela que é a sétima visita presidencial à região desde o início de Agosto.

Marcelo tinha prometido visitar todos os 16 concelhos do Algarve, pelo menos um por semana, até ao final de Setembro para conhecer os problemas da região e para se reunir com autarcas, empresários e outros responsáveis, tendo em conta a situação económica do Algarve, afectado pela quebra do turismo devido à pandemia da covid-19.