Governo falha entrega do plano de liquidez da TAP no Parlamento, acusa IL

A Iniciativa Liberal (IL) acusa o Governo de falhar a entrega do plano de liquidez da TAP, documento que tinha sido requerido pelo deputado do partido no Parlamento a 15 de Julho. O executivo teria um mês para enviar o documento, mas não o fez, diz a IL num comunicado.

No mesmo comunicado, o deputado João Cotrim de Figueiredo defende que “as condições deste plano de liquidez não são conhecidas, apesar de serem essenciais para perspectivar o futuro da empresa, agora detida pelo Estado em 72,5%” e lembra as palavras ditas pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, na conferência de imprensa em que o Governo apresentou o novo modelo accionista da TAP.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo a IL, Miguel Cruz afirmou que a companhia aérea seria ajudada pelo Estado - foi aprovado um empréstimo que pode ir até 1200 milhões de euros - em várias tranches "associadas a um plano de liquidez que foi trabalhado com dados da TAP, sempre em articulação com a TAP, e que fez parte do processo de notificação à Comissão Europeia”.

A IL refere que o Governo tinha 30 dias para enviar o documento para o Parlamento, não o tendo feito. O partido pede que o plano seja enviado “rapidamente” e recorda que, durante a discussão do Orçamento Suplementar, o ministro das Finanças, João Leão, garantiu que colocaria à disposição da comissão de Orçamento todos os documentos pedidos.

O presidente do Conselho de Administração do Grupo TAP defendeu na quarta-feira que o plano de reestruturação da companhia aérea, a apresentar a Bruxelas, é vital para “assegurar a sustentabilidade futura” da empresa. Este plano começou a ser elaborado esta segunda-feira, disse ainda Miguel Frasquilho.