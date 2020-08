Costa promete “vacinação progressiva, universal e gratuita”

O primeiro-ministro promete que a vacinação contra a covid-19 em Portugal, quando a imunização adquirida pela União Europeia estiver disponível, será feita de forma “progressiva, universal e gratuita”.

No final de uma visita ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho para inaugurar o novo Serviço de Internamento, António Costa anunciou que o Conselho de Ministros electrónico aprovou esta quinta-feira a aquisição do primeiro lote do total de 6,9 milhões de vacinas que a UE já estabeleceu para Portugal, ainda que seja muito prematuro saber quando é que as vacinas estarão disponíveis.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, foi aprovada uma “autorização para o investimento de 20 milhões de euros em contratos a celebrar para a aquisição de vacinas contra a covid-19”. Esta decisão integra-se “no âmbito do procedimento europeu centralizado”, em que cada um dos Estados-membros da União Europeia tem o “direito de aquisição de uma quantidade determinada de vacinas” contra a covid-19.

“Os optimistas acreditam que no final deste ano poderá estar disponível o primeiro lote”, afirmou o chefe do executivo, acrescentando que cabe à Direcção-Geral de Saúde definir os critérios que serão utilizados para essa “vacinação progressiva, universal e gratuita”.

“Até haver uma imunização geral da população ou tratamento eficaz, temos de estar preparados para o pior”, sublinhou António Costa, enaltecendo a inauguração do novo serviço de internamento, a que chamou a “fase B” da resposta daquela unidade de saúde e o arranque da “fase C”, que será a nova unidade de cuidados intensivos que deverá estar concluída em Novembro.

O primeiro-ministro voltou a insistir na ideia de que o país não aguenta um novo confinamento e que “o ano lectivo não vai poder ser com as escolas totalmente fechadas”.

“Vamos ter de viver com a covid-19”, avisou, acrescentando que “temos de nos preparar para o Outono/Inverno com a consciência de não vamos poder voltar a encerrar totalmente como fizemos em Março”, porque estão milhares de empregos e empresas em risco”, acrescentou.

António Costa considera que hoje “estamos mais preparados do que estávamos em Março - lavamos mais vezes as mãos, usamos máscaras e desinfectantes” e também que a comunidade está melhor preparada, garantindo que vai continuar a “robustecer o Serviço Nacional de Saúde (SNS) para responder ainda melhor” à pandemia.

“É preciso que os portugueses tenham essa confiança de que o SNS está preparado e a reforçar-se”, disse, dando como exemplo a melhoria dos serviços de internamento e cuidados intensivos do hospital que visitava. Com Sofia Correia Baptista