BE diz que milhares de desempregados do turismo já pediram, sem êxito, emprego no sector social

O primeiro-ministro sugeriu, na quarta-feira, que os desempregados do sector do turismo fossem reconvertidos para empregos no sector social, nomeadamente em lares. Nesta quinta-feira, a líder do BE revelou que, logo no início da pandemia, cerca de quatro mil destes profissionais voluntariaram-se para esses empregos e “não lhes foi dado um contrato de trabalho”. Já a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considerou a proposta de António Costa como inaceitável.

“Logo na primeira fase da pandemia houve cerca de quatro mil pessoas que tinham perdido o emprego no turismo que se voluntariaram nos centros de emprego para trabalhar no sector social e na altura não lhes foi dado um contrato de trabalho. Foram como uma espécie de bolseiros para o subsídio de desemprego”, afirmou Catarina Martins, após uma visita ao Centro de Apoio à Terceira Idade, em Matosinhos.

A coordenadora do BE considerou este facto “um erro”, acentuando que o BE “sempre disse que, se há pessoas que estão disponíveis para ir trabalhar para o sector social, devem ir com um contrato de trabalho”.

Apesar de reconhecer que o sector social precisa de mais pessoas, a líder do BE defendeu que todas as que quiserem trabalhar naquela área “precisam de formação específica porque não é um trabalho simples cuidar de pessoas num lar ou centro de dia, é preciso formação especial”. A essa condição é preciso somar um salário e uma carreira digna, acrescentou.

Já sobre os números do desemprego revelados nesta quinta-feira, Catarina Martins não se mostrou surpreendida dado a crise económica que se está a viver devido à covid-19: “Temos dito que o país se deve preparar para uma segunda vaga, e a segunda vaga é uma vaga de saúde, de crise económica e de crise social.”

Quem também não gostou da proposta de António Costa foi o presidente da CTP, Francisco Calheiros. “Se o Governo dá por perdida a retoma da actividade turística e os milhares de empregos associados ao sector que tem sido o motor da economia nacional, nós não o faremos. O que nós precisamos é de medidas que permitam manter a actividade e os postos de trabalho, como é o caso do prolongamento do layoff simplificado que terminou”, afirmou num comunicado. A solução, acrescenta a CTP, “será sempre a de recuperar as empresas do turismo e não desistir delas”.

Ao contrário das declarações proferidas na quarta-feira] pelo primeiro-ministro na cerimónia de assinatura de declaração de compromisso de parceria para Reforço Excepcional dos Serviços Sociais e de Saúde, a CTP considera que “os trabalhadores do turismo não têm formação de base para prestar cuidados de saúde e higiene a cidadãos em situação de fragilidade ou à população idosa.”,

“Nos últimos anos, fizemos uma forte aposta na formação e qualificação dos nossos profissionais de turismo, que não podemos desvalorizar”, sublinhou ainda Francisco Calheiros.