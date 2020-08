Orangotango encontrado numa plantação de óleo de palma voltou à natureza

Um orangotango da ilha de Bornéu que foi encontrado numa plantação de palmeiras na Indonésia foi resgatado e devolvido à floresta, avançou esta quarta-feira a Internacional Animal Rescue (IAR). Este é o mais recente exemplo de como a perda de habitat está a aumentar a pressão sobre os animais que vivem na natureza.

O orangotango macho chamado Boncel, que tem entre 30 a 40 anos, foi encontrado no início de Agosto numa plantação na parte indonésia da ilha de Bornéu com quatro outros orangotangos, disse a IAR em comunicado.

“Encontramos cinco orangotangos e conseguimos devolver quatro deles à natureza. Este orangotango macho era o único que ainda permanecia na plantação”, disse Andiri Nurillah, um veterinário que trabalha para a parte indonésia da IAR.

Boncel foi atingido com um tranquilizante na plantação em Ketapang, província de Kalimantan Ocidental, antes de ser colocado numa jaula e levado de barco para uma área mais segura da floresta. O orangotango estava em boas condições médicas quando foi encontrado, mas tinha um dedo fracturado e outros ferimentos leves, disse Nurillah, acrescentando que a mudança decorreu sem problemas.

A libertação teve lugar dias depois do resgate de dois outros orangotangos de Bornéu que estavam em cativeiro na ilha de Java. Os animais foram enviados para um centro de reabilitação em Bornéu para avaliar se podem ser devolvidos na natureza.

Estima-se que apenas cerca de 100 mil orangotangos de Bornéu restem nas florestas, de acordo com o World Wildlife Fund (WWF). A população da espécie diminuiu mais de 50% nos últimos 60 anos. Os animais sofreram com a caça furtiva ilegal, bem como com a destruição do habitat devido à exploração madeireira e com a substituição das florestas por culturas de rendimento, como é o caso do óleo de palma.