Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia demite-se em plena crise da Bielorrússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Jacek Czaputowicz , demitiu-se nesta quinta-feira, numa altura em que o país tem tido um papel diplomático mais activo na crise da Bielorrússia, tentando unir os europeus numa posição comum face a Aleksandr Lukashenko, aliado de Moscovo, com quem tem fronteira.

A demissão do ministro, um académico e funcionário que não é um político, segundo o site Notes From Poland, não causa uma enorme surpresa, e como lembra a Reuters, em Julho, o próprio Czaputowicz já tinha dado a entender que se deveria afastar, quando o Partido Lei e Justiça (PiS), no poder, mencionou a ideia de uma remodelação governamental.

Embora tenha sido dos primeiros políticos europeus a condenar as eleições na Bielorrússia e dizer que não as poderia reconhecer como democráticas, Czaputowicz não é visto como essencial na definição da estratégia polaca.

O primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, anunciou pouco depois o nome do novo ministro: que será Zbigniew Rau, que liderava a comissão parlamentar de Assuntos Internacionais. Morawiecki​ tem-se pronunciado sobre a Bielorrússia, dizendo ainda esta quinta-feira que a pressão internacional vai levar a que haja uma nova votação.

O primeiro-ministro anunciou ainda o nome do​ sucessor do ex-ministro da Saúde, Lukasz Szumowski, que há dois dias se demitiu, assim como o seu número dois, na sequência de críticas à gestão da pandemia da covid-19, quando as infecções estão a aumentar no país, e decorre uma investigação à acção do ministério. O novo ministro é o economista Adam Niedzielski, que estava à frente do fundo de saúde polaco.

Uma terceira integrante do Governo, a número dois do ministério para as questões digitais, demitiu-se para aceitar um cargo no maior grupo de energia polaco, a empresa pública PGE.