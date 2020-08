Kim admite que economia da Coreia do Norte se afundou e convoca congresso do partido

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, admitiu que o plano económico quinquenal falhou e anunciou a convocação de um congresso extraordinário do Partido dos Trabalhadores para se redigir um novo para melhorar o fornecimento de energia e a produção agrícola e industrial. É uma admissão inédita no regime totalitário em que o culto do líder é um dos seus pilares.

