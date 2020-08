Alexei Navalny, líder da oposição a Vladimir Putin, “foi envenenado”

A porta-voz de Alexei Navalny​, um dos líderes da oposição ao Presidente Vladimir Putin, disse que o político foi internado em estado grave num hospital na Sibéria após ter sido envenenado de forma deliberada.

Navalny​, de 44 anos, está inconsciente e foi ligado a um ventilador na unidade de cuidados intensivos do hospital, disse a porta-voz, Kira Iarmish.

“Assumimos que o Alexei foi envenenado com uma substância misturada no chá. Foi a única coisa que ele bebeu de manhã. Os médicos dizem que a toxina foi absorvida mais depressa do que o líquido quente. O Alexei está inconsciente”, disse Iarmish nas redes sociais.

Navalny​ começou a sentir-se mal na viagem de avião de regresso a Moscovo a partir de Tomsk, na Sibéria, na manhã de quarta-feira.

Tinha bebido chá no aeroporto de Tomsk antes de embarcar. Segundo a agência Interfax, o dono do café disse que as câmaras de segurança estão a ser analisadas para se tentar perceber o que aconteceu.

O avião em que Navalny seguia fez uma aterragem de emergência em Omsk para que o político pudesse ser levado para o hospital, disse Iarmish.

A agência TASS avança que o director do hospital de Omsk confirma que Navalny foi internado e que o político está em estado grave.

No ano passado, Navalny​ sofreu uma reacção alérgica grave que um médico disse poder ter sido causada por envenenamento, disse a porta-voz.

“É óbvio que fizeram o mesmo desta vez”, disse Iarmish.

Alexei Navalny​ é um advogado conhecido pelo seu discurso anticorrupção. Cumpriu várias penas de prisão na última década por acusações que diz terem sido fabricadas para o punir pelas suas posições políticas.

Navalny e os seus aliados estão a preparar-se para as eleições regionais na Rússia, que vão ter lugar em Setembro, e tem andado em campanha em nome dos candidatos que apoia.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos determinou que as detenções e a prisão de Navalny, em 2012 e 2014, foram politicamente motivadas e uma violação dos seus direitos humanos. Moscovo não aceitou a acusação e desmentiu qualquer perseguição política em relação a Navalny.