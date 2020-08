Sem mordomia nem procissão, este Agosto não é o mesmo em Viana

A Romaria d’Agonia é o momento do ano em que Viana do Castelo pulsa mais intensamente, mas a covid-19 afastou-a das ruas em 2020. Quem se habituou a viver o desfile da mordomia, o cortejo etnográfico ou a procissão ao mar estranha este tempo, mas também preserva com cuidado as memórias do que já se passou.