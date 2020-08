GNR detém homem por suspeitas de violência, sequestro e coação sobre a companheira

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), deteve na quarta-feira um homem de 19 anos por suspeitas do crime de violência doméstica, sequestro e coação agravada, no concelho de Pombal.

Em comunicado, a GNR refere que os militares “apuraram que o suspeito, durante dois anos, agrediu fisicamente a sua companheira, de 20 anos, infligindo-lhe maus-tratos psicológicos e ameaças reiteradas de morte”. Segundo a força de segurança, a vítima, de 20 anos, tentou terminar com a relação. Perante isto, o agressor procedeu ao sequestro da companheira, “amarrando-a por vários dias a um móvel da garagem da residência, sob coação e ameaça constante, inviabilizando-lhe qualquer comunicação com o exterior”, e obrigando a jovem a efectuar as necessidades fisiológicas para um balde.

Cumprindo um mandato de busca domiciliária, os militares encontraram: “uma caçadeira de calibre 12; quatro armas brancas, de entre as quais uma catana e uma ponta e mola; uma planta de cannabis em elevado estado de maturação” e 11 doses da substância.

O detido, que já tinha antecedentes por outros crimes, será presente a primeiro interrogatório esta quinta-feira, para ficar a conhecer as medidas de coação.