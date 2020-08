Pio-Pardo: Famalicão estreia Festival de Observação da Natureza

“Conseguir observar uma felosa-musical ou um cartaxo nortenho a voar por Famalicão nem sempre é fácil, mas a probabilidade aumenta por estes dias”, garante a câmara de Famalicão. Para ajudar, aí está o primeiro festival de observação de natureza do concelho, marcado para uma “altura em que se assiste ao pico da passagem migratória destas e de outras aves pelo território nacional”.

O certame, de 3 a 6 de Setembro, é dedicado à “passagem destes ‘ilustres convidados'” pelo concelho. E o festival é baptizado de Pio-Pardo, uma expressão que por vezes é utilizada para buscas de seres mais imaginários do que as aves (algo como a caça aos gambozinos).

O programa inclui “saídas de campo, actividades científicas, palestras e exposições que têm como tema a natureza das Pateiras do Ave, uma paisagem protegida localizada na freguesia famalicense de Fradelos”, informa a autarquia em comunicado.

As saídas para observação de aves, “inclusive de aves nocturnas”, são complementadas com outras iniciativas, como uma saída de campo para escutar morcegos, observação de borboletas nocturnas e de insectos e actividades de anilhagem cientifica.

Haverá ainda “exposição de fotografia alusiva às aves migratórias que passam na área de estudo das Pateiras do Ave”, além de uma palestra sobre a influência das aves no mercado vinícola em Portugal (5 de Setembro) e, uma oficina de construção de instrumentos rudimentares em que se “procura reavivar a tradição da construção das buzinas que se tocam durante a Queima do Galheiro, por altura do Carnaval” (no dia 6).

Foto O cartaz oficial

Programa completo no site da autarquia, mais informações e inscrições: [email protected] Actualizações sobre o evento também no Facebook de Pateira do Ave – Paisagem Protegida.