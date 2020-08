Uma semana de vida, uma semana de covid-19

De Espanha, onde no domingo, milhares de manifestaram em Madrid contra o uso da máscara, ao Quénia, onde os mais velhos se vêem obrigados a usá-la por pertencerem a um dos grupos de risco. De Wuhan, onde tudo terá começado e parece que nada se passou, a Brighton, onde os britânicos aproveitam o calor do Verão. Da Alemanha, onde as aulas já começaram, aos EUA, onde os alunos também se preparam para o regresso às aulas. Viajamos até Londres para assinalar um casamento entre um médico e uma fisioterapeuta ou ver um concerto de maneira diferente. Em comum, a fotogaleria em cima, tem o tema a pandemia que tomou conta do planeta e das vidas de quem nele vive desde, praticamente, o início deste ano de 2020.