Adán é o novo concorrente para a baliza do Sporting

Tem 33 anos, fez toda a formação no Real Madrid, depois mudou-se durante cinco épocas para Sevilha, para representar o Betis, e nas duas últimas temporadas fez parte do plantel do Atlético Madrid. Antonio Adán, guarda-redes espanhol de 1,90m, é o novo guarda-redes do Sporting e o quinto reforço para 2020-21.

Adán, que nas duas épocas no Wanda Metropolitano fez apenas sete jogos, foi anunciado em Alvalade no mesmo dia em que o Atlético Madrid deu conta da contratação do guarda-redes croata Ivo Grbic, de 24 anos.

O guardião espanhol assinou contrato com o Sporting até 2022 (com mais uma de opção) e vai concorrer por um lugar na baliza com Luís Maximiano e, até ver, com Renan Ribeiro. Os “leões” estarão a tentar colocar o brasileiro no mercado, mas ainda não receberam uma proposta satisfatória.

Depois de Antunes, Pedro Porro, Pedro Gonçalves e Zouhair Feddal, Adán é o quinto reforço do Sporting para 2020-21.