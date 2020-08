Surto de 30 artistas infectados no Ballet Mariinsky, da Rússia, põe em causa desconfinamento da dança

Cerca de 30 artistas do Ballet Mariinsky, a companhia residente de ballet clássico do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, acusaram nas últimas duas semanas testes positivos à covid-19, reportou esta segunda-feira a agência de notícias russa Interfax. De acordo com este órgão de comunicação, três dos infectados deram entrada no hospital com sintomas “leves” e os restantes integrantes do corpo de bailarinos, composto no total por 300 pessoas, estarão actualmente em isolamento domiciliário preventivo.

Segundo a Interfax, as preocupações dentro do grupo de trabalho começaram a 8 de Agosto, dia a partir do qual vários intérpretes foram autorizados a ficar em casa devido a queixas relativas ao seu estado de saúde. O Teatro Mariinsky começou por adiar as récitas que estavam agendadas para o período compreendido entre os dias 13 e 16, mas uma porta-voz da companhia já anunciou que a inactividade vai prolongar-se por tempo indefinido, num comunicado citado pelo New York Times onde assinala que todos os espectáculos e ensaios do Ballet Mariinsky estão suspensos.

Cautelas no palco

O contratempo surge depois de um início de Agosto durante o qual a companhia regressou cautelosamente ao palco, apresentando no histórico salão de São Petersburgo vários solos e duetos interpretados por artistas com testes negativos ao novo coronavírus. Xander Parish, bailarino britânico e um dos solistas do Ballet Mariinsky, conta ao New York Times que a equipa e os responsáveis pelo teatro “fizeram de tudo para manter a segurança”, salientando que a situação escalou aos poucos. “Começou há uma semana com um intérprete que ficou com febre. Depois foi mais um e depois foi mais um e depois pensámos: ‘Oh, não.’”

O Ballet Mariinsky — cujos membros ficarão em quarentena até que possam ser testados pelas autoridades de saúde — não é, de resto, o primeiro colectivo artístico na Rússia a ser atingido pela pandemia. Makhar Vaziev, director do moscovita Bolshoi Ballet — uma das mais antigas companhias de ballet do mundo, fundada em 1776 — diz ao New York Times que uma bailarina do grupo também contraiu a doença no início de Agosto. Assim que soube estar perante um caso de infecção e para evitar um possível surto, o responsável mandou para casa 54 pessoas com quem a artista havia interagido em aulas ou ensaios. Mais tarde, todos os testes à covid-19 deram resultados negativos. “Está tudo bem, graças a Deus”, sublinha.

O Bolshoi, que faz planos de regressar aos palcos apenas a 10 de Setembro, está agora a testar os seus bailarinos semanalmente — e a recomendar que não deixem de utilizar a máscara protectora na rua. Christiane Theobald, directora do Staatsballett Berlin, companhia fundada na capital da Alemanha em 2004, diz ao New York Times temer que a política de testes semanais “não seja suficiente”, frisando, no entanto, que o Staatsballett não tem os meios necessários para testar os seus intérpretes todos os dias.

A vontade de “pisar no acelerador” e o alerta do historial de contágios

Theobald está neste momento a ultimar os preparativos para uma gala que decorrerá daqui a uma semana, no dia 27. Será uma récita forçosamente adaptada aos constrangimentos levantados pelo novo coronavírus: em palco, os holofotes não recairão sobre mais do que seis bailarinos ao mesmo tempo e os intérpretes terão sempre que manter uma distância de pelo menos três metros. A criadora diz-se, ainda assim, preocupada com aquilo que pode significar o surto do Ballet Mariinsky, que até então estava a ser para o Staatsballett Berlin um exemplo de como fazer reerguer a dança no meio da crise pandémica. “Estávamos todos cheios de esperança e esta é uma situação muito assustadora”, partilha com o New York Times.

O bailarino Xander Parish recorda que, apesar da preenchida agenda da primeira quinzena de Agosto, o desconfinamento do Ballet Mariinsky foi muito mais lento. O regresso aos ensaios começou a conta-gotas no fim de Maio, inicialmente apenas com três intérpretes, um professor e um pianista. “Foi uma sensação incrível poder mexer-me de novo”, revela.

As medidas de segurança implementadas faziam com que o artista se sentisse especialmente confortável. As salas eram desinfectadas entre aulas, a temperatura corporal dos bailarinos era medida à entrada do Teatro Mariinsky e a máscara só saía do rosto no espaço de ensaios. Foi o sucesso das primeiras galas, com não mais do que oito pares na equipa de 300 pessoas, que fez com que a companhia sentisse vontade de “pisar no acelerador”. “E agora aconteceu isto”, lamenta. “Demorou o quê, duas semanas e meia para descambar?”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este caso surge quase meio ano após um episódio de contágio que infectou 102 artistas do Amsterdam Mixed Choir, dias depois de uma apresentação na holandesa Sala de Concertos Real, a 8 de Março. O surto levou à morte de um corista de 78 anos e alguns dos cantores com sintomas mais graves tiveram de dar entrada nos cuidados intensivos.

Não foi o único coro a ter de medir forças com a pandemia: também nesse mês, vários intervenientes do norte-americano Skagit Valley Chorale, baseado em Washington, do germânico Berlin Cathedral Choir e do britânico Voices of Yorkshire também acusaram testes positivos à covid-19 depois de ensaios. Ao todo, foram diagnosticados com o novo coronavírus 45 membros do Skagit Valley Chorale, sendo que três deles foram hospitalizados e dois morreram.

Em Portugal, é com a dança que as salas de espectáculos do Rivoli, um dos pólos do Teatro Municipal do Porto, celebrarão a rentrée. O fim de Outubro coincidirá com o arranque de um ciclo dedicado à premiada coreógrafa Marlene Monteiro Freitas, que em 2018 venceu o Leão de Prata da Bienal de Veneza, e o mês de Novembro será marcado por um programa comemorativo do centenário de Merce Cunningham.