O que perdeu a ciência ao proibir-se a abertura do túmulo de D. Afonso Henriques?

Agora que acaba de ser aberto o túmulo de um monarca português – o de D. Dinis, no Mosteiro de Odivelas –, qual a justificação para não permitir que se faça o mesmo no túmulo de D. Afonso Henriques? “Não estou a ver quais poderão ser os motivos para não mexer agora no túmulo de D. Afonso Henriques”, responde a bióloga e antropóloga forense Eugénia Cunha, que há 14 anos viu ser-lhe autorizada e, mais tarde, desautorizada a abertura da sepultura do primeiro rei de Portugal. Ao fim de quase uma década e meia, é caso para perguntar de que serviu esta proibição.

Continuar a ler