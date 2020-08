Covid-19 obriga mais uma traineira a parar no Norte do país

Subiu para três o número de embarcações com pescadores infectados por covid-19 na zona de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Ao PÚBLICO, o presidente da Propeixe, Agostinho Mata, confirma que o novo caso foi registado no Pedro André, também matriculado na mesma área geográfica e a operar, como os restantes, na arte do cerco, a partir de Leixões. Neste caso, foi o mestre que teve um teste positivo, mas ainda se desconhece como está a tripulação. Por apurar está ainda a situação de uma quarta embarcação, da qual falta saber o resultado dos testes.

São todos barcos do cerco, com capacidade “entre 16 a 20 pessoas”. Ao todo poderão estar “perto de 60 pessoas” paradas, adianta o dirigente da cooperativa de produtores de peixe, que, com o novo caso, tem agora duas embarcações associadas paradas – o Pedro André e o Virgílio Miguel. Se existir uma quarta embarcação com casos positivos, o número de homens parados, quase todos por imposição de quarentena profiláctica, poderá assim, ultrapassar os 80.

Durante o dia de segunda-feira, foram realizados 31 testes à covid-19 na Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, entre os quais se incluiam 19 membros de uma embarcação da pesca da sardinha, o Virgílio Miguel, no qual, nesse mesmo dia, foi detectada uma pessoa infectada com o novo coronavírus. Em Vila do Conde já havia outra embarcação parada há cerca de duas semanas, o José Dinis, depois de oito dos seus tripulantes terem testado positivo à covid-19.