Responsável de saúde pública em Reguengos não visitou o lar por ser “grupo de risco”

O surto de covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz, que provocou a morte de 18 pessoas, expôs a falta de recursos humanos adequados para lidar no local com uma situação desta gravidade. Um exemplo paradigmático: o delegado de saúde pública local, um clínico de 70 anos que foi contratado por quatro meses no âmbito das medidas extraordinárias de combate à pandemia decretadas pelo Governo, não visitou o lar de idosos de Reguengos de Monsaraz por ser “grupo de risco” devido à sua idade avançada, revela o relatório da auditoria que a Ordem dos Médicos fez na instituição. Mas este é apenas um dos muitos problemas elencados no documento.

