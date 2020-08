Portugal tem direito a receber 6,9 milhões de vacinas contra a covid-19

Portugal tem direito a receber 6,9 milhões de vacinas para a covid-19 e a primeira remessa poderá ser distribuída já a partir de Dezembro, adianta o Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde).

O Infarmed confirmou a notícia nesta quarta-feira avançada pela TSF, que revelou que Portugal vai ter direito a um total de 6,9 milhões de vacinas que, caso as doses sejam individuais, serão suficientes para cerca de dois terços da população portuguesa. Esta é a quota a que Portugal tem direito no processo de aquisição conjunta de um lote de 300 milhões de vacinas já reservado pela União Europeia (UE) a um laboratório francês. Mas ainda é preciso perceber se a vacina, depois dos ensaios clínicos ainda em curso, será eficaz contra o novo coronavírus.

“Portugal é um dos países europeus que irão beneficiar desta aquisição conjunta”, mas estão em curso “outros processos de negociação para a aquisição de vacinas para a covid-19”, sublinhou o Infarmed em resposta enviada ao PÚBLICO.

“Com esta adesão, e uma vez que as vacinas serão distribuídas proporcionalmente, conforme o número de habitantes por país, Portugal receberá um total de 6,9 milhões de vacinas, distribuídas a partir de Dezembro, com uma primeira aquisição de cerca de 690 mil”, especifica o Infarmed. Ainda com os preços em negociação, as vacinas vão ser compradas pelos países da UE, mas “parte do valor” será financiado “pelo Instrumento de Apoio de Emergência da Comissão Europeia”,

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Comissão Europeia tinha anunciado na semana passada que assinou um primeiro acordo com o laboratório farmacêutico AstraZeneca para a aquisição de 300 milhões de potencial imunização, no caso de esta, no final dos ensaios clínicos ainda em curso, se revelar eficaz contra o novo coronavírus.

Foi negociada uma base negocial, que será concluída se a vacina que está a ser desenvolvida por esta farmacêutica se revelar eficaz face ao novo coronavírus e o executivo comunitário salientou ainda, em comunicado divulgado pela Lusa, que continua a discutir acordos semelhantes com outros fabricantes de vacinas.

A candidata a vacina da AstraZeneca (desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford) encontra-se na fase três de ensaios clínicos em larga escala.