Lar de Odivelas com covid-19 enfrenta falta de pessoal. “Muitos estão a trabalhar mais horas por dia”

Início do alerta de contágio começou com uma auxiliar de acção médica que tinha ido de férias. Os 37 utentes e 34 funcionários infectados estão assintomáticos. Mas ficaram com falta de pessoal. “Muitas pessoas estão a trabalhar mais horas por dia e não se vão embora, mesmo que as mande”, diz director. Segurança Social aprovou reforço de 11 profissionais.