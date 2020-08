Covid-19. Morreu uma bebé de quatro meses com covid-19 — a primeira criança vítima da doença em Portugal

Morreu uma bebé com quatro meses por covid-19 em Portugal. É a primeira morte registada nessa faixa etária e é a vítima mais jovem registada desde Março. De acordo com Marta Temido, que falava na conferência de imprensa de actualização dos números da pandemia em Portugal, a menina tinha covid-19 e outras “condições associadas” e estava internada no Hospital Dona Estefânia, no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Portugal registou, nesta quarta-feira, mais duas mortes por covid-19 — o equivalente a um aumento de 0,1%.

Questionada sobre o assunto, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, presente na mesma conferência de imprensa, esclareceu que a menina contraiu a covid-19 por “transmissão familiar”, ou seja, “através dos seus conviventes” e tinha uma patologia de base “muito grave": “Nasceu com cardiopatia congénita bastante grave e a situação da covid[-19] levou ao agravamento desta patologia e ao aparecimento de uma consequência cardíaca descrita como miocardite​”, esclareceu Graça Freitas. Miocardite é o nome dado à inflamação do tecido muscular do miocárdio, uma patologia que pode ser causada por uma infecção.

A causa da morte foi “choque séptico”, acrescentou a directora-geral da Saúde, mas o “óbito foi dado como [causado pela] covid-19” pela codificadora da Direcção-Geral “mais reputada, com formação dada pela Organização Mundial de Saúde”.

A outra vítima mortal era um homem com mais de 80 anos de idade.

As duas mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo que conta com mais de metade dos novos casos identificados nas últimas 24 horas: 159. Foram registados 65 novos casos no Norte, 17 no Centro, sete no Alentejo, quatro no Algarve e um na Madeira.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde, apresentados esta quarta-feira, há 253 novos casos de infecção, o que representa um aumento de 4,6%. Há 12.786 casos activos de infecção, mais 58 do que na terça-feira. No total, desde o início da pandemia, o país contabiliza 1786 óbitos e 54.701 infecções.

A ministra da Saúde revelou que há, neste momento, 152 surtos de covid-19 em Portugal, dos quais 44 na região Norte, seis no Centro, 74 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Alentejo e 13 no Algarve.

A ministra da Saúde destacou, durante a conferência de imprensa desta quarta-feira, que existem actualmente 69 estruturas residenciais para idosos onde há pessoas que são casos positivos, registando-se 563 residentes e 225 profissionais de lares infectados.

De acordo com o mesmo boletim, já 40.129 pessoas recuperaram da doença, mais 193 face a terça-feira. Estão 329 pessoas internadas, menos sete do no dia anterior, 35 delas internadas nos cuidados intensivos (menos três pessoas do que as registadas na terça-feira).