As “polémicas artificiais” sobre as mortes em lares

Quando uma ministra diz (numa entrevista ao Expresso) num relatório de uma entidade credível como a Ordem dos Médicos que retratava um cenário de horrores num lar onde morreram 18 pessoas com covid-19, seria de esperar que os jornais ou a oposição encolhessem os ombros e esquecessem essas declarações? O primeiro-ministro acha que sim. Acha que as críticas feitas à ministra do Trabalho e da Solidariedade são apenas “polémicas artificiais”, que nos distraem “daquilo que é essencial”. Como se não fosse “essencial” saber e avaliar que reacção teve Ana Mendes Godinho quando foi confrontada com um relatório cujas conclusões geravam espanto e indignação na imprensa e posições críticas da oposição. Claro que é essencial.

Sabemos agora que a ministra, afinal leu o relatório. Como pediu à sua equipa técnica que lhe produzisse uma “análise minuciosa” do seu teor. Chegámos pois ao ponto em que vemos a ministra corrigir o que disse exactamente porque os custos políticos da “polémica artificial” começavam a pesar. E vimos o empenho de António Costa em depreciar o incidente, a manifestar apoio a Ana Mendes Godinho e a enaltecer a sua obra no ministério exactamente para travar a polémica que ameaçava contagiar a imagem do Governo com o anátema da insensibilidade ou da arrogância. Raramente uma “polémica artificial” mobilizou um empenho deste nível.

Custa a entender por que razão Ana Mendes Godinho não disse ao Expresso o que ontem veio dizer que fez. Que leu o relatório e reagiu. Ou seja, que agiu como lhe competia para aceder a toda a informação possível sobre uma matéria que a própria sabia ser grave, ao ponto de ter remetido cerca de um mês antes um inquérito do ministério sobre o lar de Reguengos para o Ministério Público. Podemos acreditar que tudo não passou de uma gaffe, que a ministra foi ingénua, que pedir a sua demissão nesta hora crítica é insensato ou que chegou a hora de fechar a polémica com as suas explicações. Não podemos é dizer que não se passou nada.

Fica um ensinamento. As palavras na política contam sempre e contam ainda mais quando em causa estão vidas e mortes de pessoas. Mesmo que reconheçamos o duríssimo caderno de encargos desta ministra (ocupa um dos cargos mais difíceis nestes tempos de pandemia), mesmo que admitamos que o seu desempenho é, como diz António Costa, “excepcional”, há coisas que não se admitem a quem tem responsabilidades sobre a vida de populações fragilizadas. Dizer que não leu documentos aterradores e sensíveis sobre a área que tutela é uma dessas coisas.