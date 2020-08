Mesmo com as romarias “atrás de uma cortina”, esta escola dançou por Viana (e por todos)

Usam os trajes de Viana, mas descalças ou com pontas de ballet. Convidam o rancho para dançar com socas e tradição, ao som de uma música cantada em inglês. Afinal, dançaram por Viana de Castelo — mas queriam que “a mensagem de força chegasse a todos”, diz a directora artística Susana Domingues. Stand Up é o grito de alento de uma academia de dança do concelho minhoto que, pela primeira vez em quase 250 anos, vive as romarias d'Agonia “atrás de uma cortina”.

É também o nome da música da banda sonora do filme Harriet, cantada por Cynthia Erivo, que inspirou a coreografia de homenagem às tradições agrárias e à apanha do sargaço e do moliço nas praias. “De Viana estendeu-se ao Minho e depois a Portugal”, conta Susana Domingues ao P3, justificando as milhares de visualizações e de mensagens inesperadas no Instagram e no Facebook da Academia Arte em Movimento, que fundou.

O vídeo realizado por André Cardoso e coreografado por Cristiana Neto conta ainda com a participação do Grupo Etnográfico de Castelo do Neiva e do Rancho Folclórico das Lavradeiras de Vila Franca Vila Franca. Os presidentes da câmara e da Associação de Grupos Folclóricos do Alto Minho e outras personalidades locais têm apelado aos moradores para vestir o traje secular à Vianesa como forma de “manter o brilho” da romaria, que se realiza de 19 a 23 de Agosto, mas sem as habituais ruas cheias. Eles já deram o mote pela cidade toda.