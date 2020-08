Greta Thunberg: “O mundo ainda está em negação da crise climática”

Esta quinta-feira passarão exactamente dois anos sobre o dia em que uma jovem estudante sueca decidiu iniciar uma greve climática às aulas. O nome de Greta Thunberg era ainda desconhecido, mas com esse acto ela punha em marcha uma gigantesca onda de mobilização dos jovens para a crise climática e ambiental. Dois anos depois, contudo, o que parecia a alavanca para as mudanças conducentes à redução de emissões de gases com efeito de estufa foi travado pela pandemia e muito pouco se conseguiu, com 2019 a aparecer mesmo como o ano com maior emissão desses gases de que há registo. O balanço não é famoso, mas a vontade de lutar não esmoreceu.

