As melhores fotografias feitas com iPhone em 2020

Foram anunciados, em Julho, os vencedores da edição de 2020 do concurso iPhone Photography Awards – e, entre eles, está um português, João Cabaço, que se distinguiu na categoria Natureza Morta (já em 2019 foi um português, Diogo Lage, a arrecadar a distinção Fotógrafo do Ano). “A esta edição concorreram milhares de fotógrafos de todo o globo”, refere a organização do concurso em comunicado dirigido ao P3. “Dezenas de fotografias vencedoras [em diferentes categorias] reflectem poderosas visões sobre o mundo, desde vastas paisagens até a uma árvore isolada, desde as ruas cheias de uma cidade até a um lugar remoto e desolado, do esforço e da dor até a momentos privados debaixo de sol.” Tudo cabe e tudo tem lugar nos IPPAwards. O P3 seleccionou 15 imagens entre as 52 premiadas, que podem ser vistas, na íntegra, aqui.